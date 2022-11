Policia: Parandalohet një rast kontrabande me mallra

Policia e Kosovës në vazhdën e aktiviteteve të shtuara për luftimin e kriminalitetit, me theks të veçantë kontrabandës në pjesën veriore të vendit, ka vazhduar aktivitetet në institucione tjera përgjegjëse.

Kështu në pjesën veriore është vërejtur një automjet me të cilin dyshohej se po kryhej kontrabandë me mall, me ç‘rast automjeti është përcjellë dhe më pas është ndaluar nga policia. Gjatë kontrollit të tij është vërejtur se është i ngarkuar me një sasi lëngu, që dyshohet të jetë alkool medicinal.

Automjeti drejtohej nga një mashkull kosovar dhe i njëjti është sjellë në Stacionin Policor Mitrovicë Jugu. Rasti është trajtuar në koordinim me organet e drejtësisë dhe më pas është referuar për trajtim së bashku me mallin e konfiskuar tek Dogana e Kosovës.

Policia e Kosovës në bashkëpunim edhe me Doganën e Kosovës do të vazhdojnë aktivitetet e përbashkëta me qëllim të parandalimit të krimit dhe kontrabandës së mallrave, thuhet në postimin në Facebook të PK-së.