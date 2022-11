IHMK: Reshura të dendura të shiut kanë përfshirë Komunën e Junikut, rrezikohet Lumi Erenik të dal nga shtrati

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës bën të ditur se reshjet e shiut të cilat kanë filluar nga data 18/11/2022, pritet që të vazhdojnë edhe gjatë ditëve në vijim, të cilat do të shtohen deri të hënën me datë 21/11/2022 me intensitet dhe shtrirje të ndryshme territoriale.

Më të theksuara janë nëpër disa pjesë të Kosovës, sidomos në Dukagjin (Gjakovë, Junik, Deçan, Pejë, Istog, Klinë, Malishevë, Rahovec), pastaj pjesa veriore, qendrore, jugore edhe ajo lindore e vendit.

Të reshura të dendura të shiut kanë përfshirë Komunën e Junikut, e që ka bërë që niveli i ujit në Lumin Erenik të rritet e që pastaj rrezikon edhe të dal nga shtrati.

Këto reshje mund të krijojnë kushte për vërshime të shpejta, të cilët mund të shkaktojnë vështirësi dhe probleme, sidomos tek rrjedhat lumore me karakter malor në formë të rrëkeve të shpejta, duke shkaktuar rrëshqitje të dheut, mbyllje të sistemit të kanalizimeve dhe vështirësi në qarkullim.

Reshjesh më të larta se 30 l/m² në 12 orë shkaktim përmbytje, probleme në të gjitha aktivitetet e prodhimit bujqësor, probleme në trafik, rrezik për rrëshqitje dheu. Lëndime të mundshme të njerëzve dhe dëmtim të pronës, thuhet në postimin nëFacebook të IHMK-së.