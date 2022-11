Kurti: Rinia, pjesë aktive e kontribuuese drejt ndryshimeve progresiste në vendin tonë

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti mori pjesë në Konferencën për Rininë 2022, “Drejt një politike kombëtare” të organizuar në Prizren nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit.

Çdo mundësi të flas drejtpërdrejt me rininë për mua, është kënaqësi e veçantë. Unë u njoftova se këtu ka shumë grupe të ndryshme e shoqata të aktivistëve që përfaqësojnë së paku gjashtëmbëdhjetë komuna, nga Peja në Kamenicë, nga Dragashi në Mitrovicë dhe që të gjitha komunat përbrenda e në mes këtyre gjithandej, u shpreh Kryeministri Kurti.

Ne po punojmë që të rinjtë tanë të bëhen pjesë aktive, formale dhe jo formale, në shërbim të ndryshimit të përgjithshëm. Prandaj, kemi themeluar Komisionin Shtetëror për Rini, si mekanizëm koordinues ndërqeveritar në nivel politik, i cili takohet çdo tre muaj, tha më tej kryeministri.

Për të lehtësuar dhe përmirësuar punësimin e të rinjve, Qeveria ka mbështetur punën praktike në institucionet publike, 100 prej tyre për komunitetet pakicë, si dhe trajnimin e të rinjve përmes programeve, dhe dhënies së kuponëve për kurse në industri, me prioritet në teknologjinë e informacionit. Ndërsa, qytetarët, përfshirë studentët, Qeveria i ka mbështetur përgjatë dy pakove financiare, pra Pakos për Ringjallje Ekonomike, që ka filluar vjet dhe ka vazhduar sivjet dhe Pakos me Përballje me Inflacion.

Kryeministri theksoi se së shpejti do të lansohet Skema e punësimit të garantuar për të rinjtë, që do të aplikohet në Kosovë me potencial transformues për punësimin e tyre.

“Garantimi këtu është që çdo i ri të jetë i angazhuar në punë ose në edukim. Pra punësim ose shkollim, e me lansimin e Programit për Diplomaci Qytetare e kemi grupin e parë me 10 profesionistë të rinj nga diaspora, që janë kthyer në Kosovë dhe do të kontribuojnë për gjashtë muaj rresht”, tha kryeministri.

Detyra jonë ndaj të rinjve, përtej programeve që ju shërbejnë drejtpërdrejt është ta fuqizojmë shtetin edhe për brenda dhe jashtë dhe ta zhvillojmë ekonominë për t’i shërbyer të gjithëve pa përjashtim. Më shumë aktivitet ekonomik, do të thotë më shumë para për shtetin, që do të thotë mandej më shumë investim për arsimin, për sigurinë, shëndetësinë dhe mirëqenien sociale, theksoi ai.

Kryeministri theksoi se për Qeverinë, ekzistojnë katër parime mbi të cilat po reformojmë dhe ndërtojmë politikën tonë karshi rinisë:

– Zhvillimi i rinisë shtrihet përtej linjave ministrore me një perspektivë të gjerë mbi faktorët të cilët ndikojnë në jetën e tyre;

– Përfshirja dhe pjesëmarrja e të rinjve në proceset vendimmarrëse dhe kjo është e domosdoshme për politikbërje;

– Derisa ka përfshirje nga të gjitha institucionet publike, duhet të ekzistojë një autoritet përgjegjës i cili drejton, koordinon dhe monitoron politikat e institucioneve; dhe,

– Duhet të investohet në rininë, pra duhet të ketë buxhet të konsiderueshëm për masa ndërsektoriale brenda ombrellës së një strategjie gjithëpërfshirëse shtetërore.

Në Konferencën për Rininë, kryeministri kërkoi që kjo ngjarje të shërbejë jo vetëm si platformë diskutimi, por edhe si platformë e shkëmbimit të vlerave, ideve dhe nismave të të rinjve.

Detyra juaj, shtoi më tej ai, është që me dashuri dhe me optimizëm për vendin, të shtyni shoqërinë drejt një të ardhmeje më të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse për të gjithë, që nuk përjashton asnjeri, do të thotë nuk bën as diskriminime e as privilegjime.