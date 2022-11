Presidenti i Shqipërisë, Begaj i dorëzon dekretin e shtetësisë shqiptare këngëtares Dua Lipa

Presidenti i Republikës Shqipërisë, Bajram Begaj i dha shtetësinë shqiptare Dua Lipës, këngëtares me origjinë shqiptare, të famshme tashmë në të gjithë botën.

Presidenti Begaj priti sot në një takim artisten e mirënjohur dhe vlerësoi talentin e saj, shpirtin artistik si dhe angazhimin e saj në mbështetje të kauzave sociale.

“Është kënaqësi e veçantë të presim sot artisten e madhe Dua Lipa. Them artiste e madhe, por ajo është edhe një vajzë e thjeshtë, që krenarinë më të madhe na e ka dhënë ne, Shqipërisë, Kosovës dhe kudo ku ka shqiptarë nëpër botë. Rinia shqiptare ju ka shembull e burim frymëzimi dhe ju keni treguar se ëndrrat arrihen duke punuar gjithnjë e më shumë. Nesër ne festojmë 110 vjetorin e shpalljes së pavarësisë dhe sot është zhvilluar mbledhja e përbashkët e Kuvendit të Shqipërisë dhe Kuvendit të Kosovës. Ndonëse arti nuk është i lidhur me politikën, ai i bën bashkë të gjithë njerëzit dhe me artin tënd, ti na ke bërë bashkë në këtë vit jubile! Me këtë rast, kam kënaqësinë t’ju jap shtetësinë shqiptare”, u shpreh presidenti Begaj.