Rama: Përurohet shtatorja e humanistiti Anton Çetta në oborrin e Universitetit

Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama ka njoftuar se është përuruar shtatorja e humanistiti Anton Çetta në oborrin e Universitetit.

Rama në postimin e tij në Facebook ka thënë se fort të dashurit tonë, humanistit Anton Çetta, po ia njohim madhështinë duke e shënuar me përurimin e shtatores së tij, përjetësinë në mesin tonë. Veprimtaria e tij e shenjtë na mësoi se virtyti më i lartë njerëzor është me shtri dorën e pajtimit e me falë.

E vendosur në oborrin e Universitetit, kjo shtatore na vjen në vendin e duhur: aty ku gërshetohen dashuria për dijen me dashurinë për njeriun.