Dumoshi: Kënga e Armendit është pjesë fondamentale e rinisë, gëzimit, humbjes dhe dashurisë

Ministrja e Kulturës Rinisë dhe Sportit, Vlora Dumoshi ka falënderuar këngetarin, teks shkruesin e mirënjohur kosovar, Armend Rexhepagiqin për koncertin e ditës së diel në ekranin televiziv e titulluar ‘Edhe një herë’.

Kënga e Armendit është pjesë fondamentale e rinisë, kohës, gëzimit, humbjes dhe dashurisë dhe se nga ekrani televiziv ishim në frekuencë me ty, do kalosh nga brezi në brez dhe si “mysafir i paftuar” do të zbulojë bota se kush je, ka thënë Dumoshi në postimin e saj në Facebook.