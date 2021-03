Osmani: Kjo fitore historike, mbi të gjitha i takon qytetarëve të Republikës sonë

Pas shpalljeve të rezultateve të zgjedhjeve parlamentare ku sot u publikua në KQZ, Vjosa Osmani e cila ka garuar me listën e saj bashkë me Lëvizjen Vetëvendosje është ndër më të votuarat me mbi 300 mijë vota.

Ajo në rrjetin social në Facebook ka falënderuar qytetarët e Kosovës duke thënë se kur bashkojmë forcat për vendin tonë të dashur e nuk ndahemi nga e drejta, qytetarët e Kosovës gjithnjë e vulosin këtë me besim.