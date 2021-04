Humanizmi i organizatës “Gift of Life” dhe i mjekëve është dhuratë jo vetëm për fëmijët tanë, por edhe për Kosovën

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani sot bashkë me ministrin e Shëndetësisë, Arben Vitia i kanë uruar mirëseardhje mjekëve dhe stafit të organizatës amerikane “Gift of Life”, me mbështetjen financiare të të cilëve 30 fëmijë kosovarë, të cilët kanë probleme me zemër, do të trajtohen nga një ekip mjekësh amerikanë, italianë dhe kosovarë.

Humanizmi i kësaj organizate dhe i mjekëve është dhuratë jo vetëm për fëmijët tanë, por edhe për familjet e tyre, si dhe për shtetin e Kosovës, ka thënë Osmani në postimin e saj në Facebook.