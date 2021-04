Të gjitha “non-papers”, që kanë përbrenda ide destabilizuese për rajonin e kanë një burim, Serbinë

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani ka reaguar për dokumentet për të cilat thuhet se janë “non-paper” për marrëveshjen finale Kosovë – Serbi.

Kjo është strategji e vjetër e Serbisë, e përsëritur tani me qëllim që një qasje e tillë të normalizohet e të bëhet pjesë e debatit dhe se asnjë “non-paper”, nuk mund t’i ndryshojë prioritetet e as kërkesat tona të drejta në raport me Serbinë: zbardhja e fatit të të zhdukurve, drejtësia si dhe reparacionet për dëmet e luftës, thuhet në postimin në Facebook të presidentes Osmani.