Konjufca në PE: Bllokimi i liberalizimit të vizave nga disa shtete është i paarsyeshëm

Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, Glauk Konjufca, mori pjesë në Samitin e Dytë të Parlamentit Evropian me Kryetarët e Parlamenteve të Ballkanit Perëndimor, në të cilin u diskutua për rolin themelor të parlamenteve në procesin e zgjerimit të BE-së në epokën pas COVID-it dhe forcimin e mëtejshëm të bashkëpunimit parlamentar.

Në fjalën e tij para europarlamentarëve dhe homologëve nga rajoni, kryekuvendari Konjufca foli për sfidat që i sollën botës virusi Covid-19 dhe dëmet që ai u shkaktoi shteteve në njerëz dhe në ekonomi.

Duke e konsideruar mbylljen e shoqërive dhe pezullimin e aktiviteteve si një sprovë të pashembullt, kryekuvendari tha se po aq sa qe sfidë e madhe, në po të njëjtën masë ishte edhe etablim i një vlere të veçantë.

“Më shumë se kurrë në historinë e botës njerëzimi e rizbuloi rëndësinë e solidaritetit. Për një moment të gjithë u ndjemë barbarësisht të cenueshëm ndaj këtij virusi të pamëshirshëm. COVID-i nuk zgjedh gjini, racë, përkatësi kombëtare e as religjioze, por as gjendje ekonomike. E kuptuam më mirë se çkado që ndodh me njërin do të ndodhë me të gjithë. E zbuluam, më shumë se që e dinim, se sa shumë e ndajmë botën të gjithë së bashku”, theksoi Konjufca.