Zyra e Kryeministrit organizon ceremoninë e hapjes së Javës së Krenarisë

Me një ceremoni të organizuar nga Zyra e Kryeministrit të Republikës së Kosovës, në Ndërtesën e Qeverisë së Kosovës, u bë hapja e Javës së Krenarisë.

Në emër të Kryeministrit të Republikës së Kosovës, Albin Kurti dhe të Qeverisë së Kosovës, të pranishmëve u uroi mirëseardhje Habit Hajredini, drejtor i Zyrës për Qeverisje të Mirë në Zyrën e Kryeministrit.

“Qeveria e Kosovës ka prioritet strategjik të punojë drejt një shoqërie gjithëpërfshirëse, me diversitet dhe me mundësi të barabarta e pa diskriminim për të gjithë qytetarët e saj pa dallim”, tha Hajredini.

Ai shtoi se Qeveria është skajshmërisht e angazhuar që të drejtat e njeriut t’i vendos në qendër të vlerave të përfaqësuara nga Republika e Kosovës, duke u bazuar në parimet e demokracisë, sundimit të ligjit dhe mos-diskriminimit në bazë të orientimit seksual.

Në këtë ceremoni, me fjalë rasti u drejtuan znj. Vjosa Osmani-Sadriu, presidente e Republikës së Kosovës, Riccardo Serri, zëvendës shef i Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Carin Lobbezoo, ambasadore e Holandës në Republikën e Kosovës dhe Blert Morina – drejtor ekzekutiv i Organizatës CEL.

Me moton “Bashkë dhe krenarë”, ky aktivitet u organizua nga Zyra e Kryeministrit/Zyra për Qeverisje të Mirë në bashkëpunim me organizatat e shoqërisë civile Center for Equality and Liberty – CEL dhe Qendra për Zhvillimin e Grupeve Shoqërore – CSGD.

Ceremonia e hapjes së Javës së Krenarisë/Paradës së Krenarisë në Kosovë i paraprinë realizimit të aktiviteteve tjera në kuadër të Javës së Krenarisë, me qëllim mbështetjen dhe promovimin e diversitetit dhe barazisë për komunitetin LGBTI në Republikën e Kosovës, thuhet në komunikatën për media e Zyrës së Kryeministrit.