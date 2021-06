Mehaj- Bílek: Bashkëpunim në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes në shërbim të paqes, sigurisë dhe stabilitetit rajonal

Në kuadër të takimeve me përfaqësuesit e korit diplomatik në vend, ministri i Mbrojtjes Armend Mehaj, priti sot ambasadorin e Republikës së Çekisë në Kosovë, Pavel Bílek.

Me këtë rast, Ministri Mehaj falënderoi ambasadorin Bilek për mbështetjen e vazhdueshme të Republikës së Çekisë për zhvillimin e vendit tonë në përgjithësi dhe me rolin e saj me kontingjentin ushtarak në misionin e NATO-s në ruajtjen e sigurisë së vendit, në veçanti. Më pas, ai e njoftoi me zhvillimet aktuale në Ministri të Mbrojtjes dhe FSK si dhe qëllimet e tij strategjike në të ardhmen.

Nga ana e tij, ambasadori Bílek vlerësoi lartë të arriturat e Ministrisë së Mbrojtjes dhe FSK-së, angazhimin e saj si dhe objektivat për të ardhmen duke ofruar mbështetjen e Republikën Çeke në fushat me interes të përbashkët.

Në fund, të dy u pajtuan që të intensifikohen angazhimet për bashkëpunim në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes në mes dy vendeve në shërbim të paqes, sigurisë dhe stabilitetit rajonal dhe më gjerë, thuhet në komunikatën për media e Ministrisë së Mbrojtjes.