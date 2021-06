Kryekuvendari Konjufca uron për Ditën Ndërkombëtare të Parlamentarizmit

Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, Glauk Konjufca, ka uruar me rastin e 30 Qershorit, Dita Ndërkombëtare të Parlamentarizmit.

“30 Qershori është ‘Dita Ndërkombëtare e Parlamentarizmit’- ditë kjo që na kujton vitin e largët 1889, kur u krijua organizata globale e parlamenteve ‘​Inter-Parliamentary Union’.

Ndërsa, në vitin 2018, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara njohu rolin e parlamenteve në botë dhe strategjitë kombëtare në sigurimin e transparencës dhe llogaridhënies më të madhe në nivel kombëtar dhe global.

Pjesë e parlamenteve të botës tashmë është edhe Kuvendi i Republikës së Kosovës, i ndërtuar mbi themelet e sakrificës sublime të popullit dhe luftës heroike të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Prandaj, duke uruar për Ditën Ndërkombëtare të Parlamentarizmit, si kryetar i Kuvendit, bashkë me përfaqësuesit e popullit, zotohemi se do të jemi gurthemel i demokracisë, zë i fuqishëm i ligjësisë, si dhe do të punojmë pareshtur për mirëqenien e përgjithshme të qytetarëve dhe forcimin e shtetit tonë”, ka thënë kryekuvendari Konjufca, thuhet në komunikatën për media e Kuvendit të Kosovës.