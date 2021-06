MFPT prezanton pakon e ringjalljes ekonomike prej 420 mil. €

Gjatë konferencës për media, sot ministri i Financave, Punës dhe Transfereve Hekuran Murati prezantoi Pakon e Ringjalljes Ekonomike, e cila kap vlerën prej 420 milionë Euro. Mjetet e ndara nga buxheti për financimin e kësaj pakoje janë 190 milionë euro, ndërsa 230 milionë euro vijnë nga huamarrja.

Lidhur me këtë, Ministri Murati nënvizoi se “Kjo pako ka potencial të mobilizojë edhe rreth 700 milionë euro të tjera, pra në total 1.1 miliardë euro investime dhe shpenzime nga buxheti i shtetit por edhe grante, kapital privat, dhe mobilizim të mjeteve nga sektori financiar.”

Më tutje, Pakoja e Ringjalljes Ekonomike përfshin 5 kategori kryesore të masave si vijon: mbështetja e punësimit me vlerë 50 milionë Euro, ringjallja e ekonomisë dhe prodhimit me vlerë 108 milionë euro, mbështetja për familjen me vlerë 50 milionë euro, mbështetja për publiken me vlerë 112 milionë euro, si dhe investimi në infrastrukturë dhe ambient me vlerë 100 milionë euro.

Kjo pako paraqet fillimin e fazës së dytë të adresimit, e cila synon punësimin dhe formalizimin e ekonomisë, përmirësimin e strukturës së përbërjes së Prodhimit Bruto të Brendshëm, rritjen e balancuar dhe gjithëpërfshirëse ekonomike, si dhe ruajtjen e stabilitetit makrofiskal.

Së fundi, në mënyrë që ky program të realizohet në tërësi dhe rritja ekonomike e synuar të jetë edhe më e lartë, Ministri Murati bëri thirrje që bashkërisht të punojmë edhe të synojmë mbështetjen e ekonomisë vendore, duke konsumuar produkte vendore e duke punuar në rritjen e formalitetit të ekonomisë.

Gjithashtu, vlen të theksohet se në kuadër të pakos hyn edhe emetimi i bonove të diasporës, si instrument i rëndësishëm për kanalizimin e kapitalit të mërgatës drejt ringjalljes dhe zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik të vendit.

Të bashkangjitur me këtë komunikatë mund të gjeni Pakon e Ringjalljes Ekonomike, ku janë të listuara masat konkrete të prezantuara nga ministri Murati, thuhet në komunikatën për media e MFPT-së.