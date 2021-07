Kurti emëron Aziz Bicin, këshilltar për çështje të kategorive të dala nga lufta e UÇK-së

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, ka emëruar Aziz Bici, këshilltar për Çështje të Kategorive të Dala nga Lufta e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

Bici në bashkëpunim me Stafin e Shërbimit Civil të Zyrës së Kryeministrit nga dita e enjte, e datës 8 korrik, do të fillojë pranimin e palëve në Zyrën për Çështje të Kategorive të Dala nga Lufta e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

Me prioritet do të trajtohen studentët e familjeve të kategorive të dala nga lufta e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës për pajisje me vërtetimet e nevojshme që lidhen me pagesat e semestrave, thuhet në komunikatën për media e Zyrës së Kryeministrit.