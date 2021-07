SHSKUK pranon donacion me pajisje ndihmëse nga HANDIKOS

Oragnizata HANDIKOS i ka dhuruar Shërbimit Spitalor Klinik Universitar të Kosovës pajisje ndihmëse për nevojat e personave me aftësi të kufizuara.

Në frymën e kërkesave të SHSKUK-së, Organizata HANDIKOS solli 8 karroca speciale për dëmtime neurologjike, 10 karroca për të gjitha terrenet, 6 karroca standarde, 10 shëtitore me rrota dhe 1 shkop me 4 këmbë.

Drejtori i SHSKUK-së, Valbon Krasniqi, falënderoi përfaqësuesit e HANDIKOS për ndihmën e ofruar dhe vlerësoi lart bashkëpunimin me këtë organizatë, thuhet në postimin në Facebook të ShSKUK-së.

“ Është pak i rëndësishëm numri i pajisjeve, aq sa është e rëndësishme simbolika e bashkëpunimit me HANDIKOS-in. S’ka mesazh më të fuqishëm se ky sot me format e bashkëpunimit, që ne i kemi me HANDIKOS-in, por edhe me shoqatat tjera”, theksoi Krasniqi.