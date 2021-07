MAShTI fillon përgatitjet për fillimin e vitit të ri shkollor

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit (MAShTI) ka filluar përgatitjet për një fillim sa të të mirë të vitit të ri shkollor 2021/2022. Kështu ka deklaruar zëvendësministrja e Arsimit, Edona Maloku Bërdyna në konferencën e rregullt për medie.

Pasi që ka folur rreth përfundimit të këtij viti të vështirë shkollor për shkak të pandemisë, zv/ministrja Maloku Bërdyna theksoi se shpresojmë që nga shtatori, procesi mësimor të fillojë në kushte normale me prani fizike. Por, ajo tha se varësisht nga situata me pandeminë kjo do të vendoset nga institucionet kompetente si IKShPK e Ministria e Shëndetësisë, ndërsa theksoi se lajm i mirë është se tashmë ka nisur edhe vaksinimi i mësimdhënësve në mënyrë që të jemi sa më të përgatitur për vitin e ri shkollor.

Sa i përket procesit të botimit të teksteve të reja për klasat 3, 8 dhe 12, zv/ministrja tha se ato do të jenë në duart e nxënësve në muajin shtator. Po ashtu, ajo përmendi edhe faktin se nga viti i ardhshëm shkollor, do të hyjnë në përdorim edhe tekstet alternative.

Zv/ministrja bëri të ditur se në fund të këtij viti do miratohet edhe Ligji i ri për botimin e teksteve shkollore, mjeteve mësimore, lektyrës shkollore dhe dokumentacionit pedagogjik dhe pastaj do të vazhdohet me tekste të reja edhe për klasat tjera.

Zv/ministrja Maloku Bërdyna foli edhe për rezultatet e Provimit Shtetëror të Maturës të shpallura në fillim të kësaj jave. Ndër të tjera, ajo tha se Këshilli Shtetëror i Maturës ka vlerësuar raportet e komisioneve në qendrat e testimit dhe ka konstatuar se 15 mësimdhënës kanë bërë shkelje të procedurave të administrimit dhe atyre do t’iu publikohen emrat dhe të njëjtit do të dënohen edhe me mjete financiare bazuar në Ligjin e Maturës.

Ndërsa, sa i përket afatit të dytë të Provimit të Maturës, zv/ministrja tha se janë duke u bërë përgatitjet që ky provim të mbahet më 28 gusht, ashtu siç është planifikuar, ndërsa nxënësit mund ta paraqesin provimin nga data 15 gusht, thuhet në faqen zyrtare të MASHTI.