Kryeministri Kurti: Për hajr Bajramin, lumturi e gëzim në festën e sakrificës

Kryeministri Albin Kurti ka uruar besimtarëve myslimanë, lumturi e gëzim në festën e sakrificës, Kurban Bajramin.

Kurti në postimin e tij në Facebook ka thënë se me sakrificat tona të përbashkëta, me angazhim e shpresë, me solidaritet e dashamirësi, ne do ta bëjmë Kosovën shtet më të fortë dhe shoqëri më të begatë.