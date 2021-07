SBASHK: Apel punëtorëve arsimor që të vaksinohen

Është shqetësues fakti se deri tani një numër I vogël I punëtorëve arsimore janë vaksinuar dhe prandaj SBASHK i drejtohet gjithë anëtarësisë me apelin që ata të heqin dilemat e hezitimet eventuale dhe të vaksinohen me qëllim që të jenë të mbrojtur dhe të kontribuojnë në fillimin e mbarë të vitit shkollor në gjithë institucionet arsimore kudo në Kosovë.

Kujtojmë anëtarësinë se kryetari dhe gjithë stafi qendror kanë marrë edhe dozën e dytë të vaksinës dhe këtë e kanë bërë me qëllim që të jenë të mbrojtur dhe kështu me sukses të vazhdojnë të përballen me sfidat dhe të jenë në krye të detyrës për realizimin e kërkesave të anëtarësisë.

SBASHK-u kishte kërkuar nga ministri Vitia që punëtorët arsimor të jenë prioritet pë vaksinim dhe tani ju drejtohemi me apelin që të vaksinohen dhe kështu ta mbrojnë veten, familjen, kolegët, nxënësit dhe te kontribuojnë në rrjedhën e mbarë të procesit mësimor në institucione e jo të vijmë në pozitë që të kalohet në versione të tjera të mësimit, që nuk ka qenë dhe nuk është dëshirë e asnjërit nga ne.

Kolegë e kolege kudo jeni vaksinohuni se në të kundërtën do të ndjeheni fajtor nëse përkeqësohet situata dhe dëmtohet rrjedha e mbarë e vitit shkollor.

Ne kemi dëgjuar vazhdimisht kërkesat tuaja legjitime dhe kemi bërë gjithë të mundurën që t’i realizojmë ato. Jemi të sigurt se edhe ju do ta dëgjoni apelin tonë dhe do të shkoni në qendrat e vaksinimit, thuhet në komunikatën për media e SBASHK-ut.