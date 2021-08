Kompletohet bordi i Zyrës së Rregullatorit për Energji

Kuvendi i Republikës së Kosovës, ka zgjedhur kryesuesin dhe dy anëtarë të Bordit të Zyrës së Rregullatorit të Energjisë (ZRRE). Deputetët e Kuvendit kanë zgjedhur për një mandat pesëvjeçar, për kryesues të Bordit Ymer Fejzullahu dhe për anëtarë Gani Buçaj dhe Lutfie Dervishi.

Me këtë zgjedhje, është funksionalizuar Bordi i ZRRE-së, i cili përbëhet nga gjithsej 5 anëtarë. Bordi gjatë shtatë muajve të fundit, me vetëm dy anëtarë (Izet Rushiti, i cili deri më tani ka ushtruar detyrën e kryesuesit dhe Selman Hoti) në mungesë të kuorumit të nevojshëm për vendimmarrje, ka qenë jofunksional. Përderisa pozita e Kryesuesit është plotësuar pas më shumë se pesë vitesh mungese.

Me kompletimin e Bordit prej pesë anëtarësh, Rregullatori është i gatshëm të vazhdojë të ushtrojë rolin e tij të pavarur rregullues, duke u përballur me sfidat e shumta, me qëllim që të krijohet një treg i qëndrueshëm i bazuar në parimet e transparencës dhe konkurrencës së lirë., thuhet në komunikatën për media e ZRRE-së.