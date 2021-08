Policia: Bashkatdhetarët t’i shmangin pritjet, të shfrytëzojnë PKK Mutivodë, Dheu i Bardhë dhe Jarine

Policia e Kosovës, me qëllim të njoftimit të qytetarëve me gjendjen në Pikat e Kalimit Kufitar (PKK), respektivisht me pritjet në hyrje/dalje të vendit, paraqet gjendjen aktuale të pritjeve dhe sugjeron bashkatdhetarët, nëse vlerësojnë t’i shmangin pritjet, të shfrytëzojnë PKK Mutivodë, por edhe PKK Dheu i Bardhë e Jarine, thuhet në faqen zyrtare të Policisë së Kosovës.