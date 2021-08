Sveçla: Përkundër vështirësive evidente, situata mbetet stabile dhe vatrat e zjarrit janë nën kontroll

Kosova si shumë vende në rajon dhe botë, po përballet me vatra të shumta të zjarreve, të ndryshme për nga intensiteti apo natyra. Ministri i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla ka bërë të ditur se Qendra Operative e Ministrisë së Punëve të Brendshme vazhdon të koordinojë të gjitha veprimet e institucioneve reaguese në terren dhe përkundër vështirësive evidente, situata mbetet stabile dhe vatrat e zjarrit janë nën kontroll.

Sveçla në postimin e tij në Facebook ka thënë se MPB me Agjencitë e saj, në bashkëpunim me pushtetet lokale, FSK-në dhe KFOR-in, do të vazhdojë të qëndrojë në krye të detyrës për të garantuar angazhimin maksimal në mbrojtjen e jetës dhe pronës së qytetarëve në të gjitha lokacionet e kapluara nga zjarret.