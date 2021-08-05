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IKSHPK: Qyetatarë vaksinohuni dhe mos e nënvlerësoni virusin, maskat, distancën dhe higjienën

Gus 5, 2021

Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës apelon qytetarët të vaksinohen sepse mosvaksinimi përkeqëson situatën epidemologjike, rritë rastet e sëmundjes e vdejes dhe mbingarkon institucionet shëndetësore.

IKSHPK në postimin në Facebook thotë se qyetatarët mos ta nënvlerësojnë virusin, maskat, distancën dhe higjienën.

 

MOSVAKSINIMI PËRKEQËSON SITUATËN EPIDEMIOLOGJIKE, RRITË RASTET E SËMUNDJES, RRITË RASTET E VDEKJES, MBINGARKON INSTITUCIONET SHËNDETËSORE!

 

TË DASHUR QYTETARË!

 

VAKSINOHUNI!

 

MOS LEJONI RREZIKIMIN E SHËNDETIT TUAJ NGA PAKUJDESIA E DISAVE!

 

KUDO QË HASNI PERSONA QË NUK JANË VAKSINUAR, I KËSHILLONI TË VAKSINOHEN PËR TË RUAJTUR SHËNDETIN E TYRE DHE TË AFËRMVE TË TYRE!

 

JU LUTEMI PËR KUJDES TË SHTUAR!

 

VIRUSI ËSHTË KUDO! VIRUSI VRET!

 

JU LUTEMI PËRMBAJUNI REKOMANDIMEVE!

 

VAKSINOHUNI!

 

MOS E NËNVLERËSONI VIRUSIN! MASKAT! DISTANCA! HIGJIENA!

 

MOSVAKSINIMI PËRKEQËSON SITUATËN EPIDEMIOLOGJIKE, RRITË RASTET E SËMUNDJES, RRITË RASTET E VDEKJES, MBINGARKON INSTITUCIONET SHËNDETËSORE!

 

MOS LEJONI QË NGA PAKUJDESIA E DISAVE, TË PËSOJNË TË TJERËT!

 

E PO PUNOJMË PËR JU PA NDËRPRERË, ANDAJ NA NDIHMONI PAK QË TË JU NDIHMOJMË SHUMË!

 

NE JU TREGUAM QE 18 MUAJ SE MUND TA MBAJMË NËN KONTROLL COVID-19 SË BASHKU!

 

VAKSINOHUNI!

 

MBANI MASKA-SHPËTONI JETË! SË BASHKU KURSEJMË JETË!

 

ËSHTË NË DORËN E SECILIT TË KONTRIBUOJË NË KËTË SITUATË TË RËNDUAR DHE TË BINDNI SË PAKU NJË PERSON TË VAKSINOHET DHE T’I PËRMBAHET REKOMANDIMEVE TË INSTITUTIT KOMBËTAR!

 

ANDAJ JU LUTEMI: PËR HIRË TË SHËNDETIT TUAJ- VAKSINOHUNI!

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