IKSHPK: Qyetatarë vaksinohuni dhe mos e nënvlerësoni virusin, maskat, distancën dhe higjienën

Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës apelon qytetarët të vaksinohen sepse mosvaksinimi përkeqëson situatën epidemologjike, rritë rastet e sëmundjes e vdejes dhe mbingarkon institucionet shëndetësore.
IKSHPK në postimin në Facebook thotë se qyetatarët mos ta nënvlerësojnë virusin, maskat, distancën dhe higjienën.
MOSVAKSINIMI PËRKEQËSON SITUATËN EPIDEMIOLOGJIKE, RRITË RASTET E SËMUNDJES, RRITË RASTET E VDEKJES, MBINGARKON INSTITUCIONET SHËNDETËSORE!
TË DASHUR QYTETARË!
VAKSINOHUNI!
MOS LEJONI RREZIKIMIN E SHËNDETIT TUAJ NGA PAKUJDESIA E DISAVE!
KUDO QË HASNI PERSONA QË NUK JANË VAKSINUAR, I KËSHILLONI TË VAKSINOHEN PËR TË RUAJTUR SHËNDETIN E TYRE DHE TË AFËRMVE TË TYRE!
JU LUTEMI PËR KUJDES TË SHTUAR!
VIRUSI ËSHTË KUDO! VIRUSI VRET!
JU LUTEMI PËRMBAJUNI REKOMANDIMEVE!
VAKSINOHUNI!
MOS E NËNVLERËSONI VIRUSIN! MASKAT! DISTANCA! HIGJIENA!
MOSVAKSINIMI PËRKEQËSON SITUATËN EPIDEMIOLOGJIKE, RRITË RASTET E SËMUNDJES, RRITË RASTET E VDEKJES, MBINGARKON INSTITUCIONET SHËNDETËSORE!
MOS LEJONI QË NGA PAKUJDESIA E DISAVE, TË PËSOJNË TË TJERËT!
E PO PUNOJMË PËR JU PA NDËRPRERË, ANDAJ NA NDIHMONI PAK QË TË JU NDIHMOJMË SHUMË!
NE JU TREGUAM QE 18 MUAJ SE MUND TA MBAJMË NËN KONTROLL COVID-19 SË BASHKU!
VAKSINOHUNI!
MBANI MASKA-SHPËTONI JETË! SË BASHKU KURSEJMË JETË!
ËSHTË NË DORËN E SECILIT TË KONTRIBUOJË NË KËTË SITUATË TË RËNDUAR DHE TË BINDNI SË PAKU NJË PERSON TË VAKSINOHET DHE T’I PËRMBAHET REKOMANDIMEVE TË INSTITUTIT KOMBËTAR!
ANDAJ JU LUTEMI: PËR HIRË TË SHËNDETIT TUAJ- VAKSINOHUNI!