IKSHPK: Varianti Delta po përhapet me shpejtësi dhe numri i rasteve po rritet, ju lutemi vaksinohuni

Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës apelon se varianti Delta po përhapet me shpejtësi dhe numri i rasteve po rritet prandaj qytetarë ju lutemi vaksinohuni.

IKSHPK në postimin në Facebook bën të ditur se me vaksinim do ta kalojmë valën e re nga varianti Delta me sa më pak të sëmurë e sa më pak viktima.