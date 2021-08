Policia e Kosovës pranon donacion 20 automjete nga Republika e Gjermanisë

Në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Kosovës drejtori i përgjithshëm i Policisë së Kosovës, Samedin Mehmeti së bashku me drejtorin e departamentit të kufirit Ragip Bunjaku, me rastin e ceremonisë së pranimit të donacionit prej 20 automjeteve, priten ambasadorin e Gjermanisë, Joern Rohde.

Republika e Gjermanisë, përmes ambasadës së saj në Kosovë në vazhdimësi ka përkrahur Policinë e Kosovës, me ç’rast edhe sot në donacionin e radhës, Policisë Kufitare iu dhuruan donacion 20 automjete “Dacia”.

Policia e Kosovës në krye me drejtorin Mehmeti, është gjithmonë mirënjohëse për ndihmën e ofruar nga partnerët tanë dhe e falënderon Ambasadën Gjermane për bashkëpunimin dhe përkrahjen e vazhdueshme në fusha të ndryshme të sigurisë, e në veçanti me dhurimin e 20 automjeteve, të cilat do të shërbejnë për patrullime kufitare, për parandalim të kontrabandës trans kufitare dhe kalimeve ilegale, thuhet në postimin në Facebook të PK-së.