ShSKUK: Rotary Club Prishtina Newborn dhuron pajisje mjekësore për QKUK-në

Klinika e Kirurgjisë së Fëmijëve në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës pranoi pajisje mjekësore për realizimin e ekzaminimeve urodinamike- donacion nga organizata Rotary Club Prishtina Newborn, të cilat kushtojnë 59 mijë euro.

Drejtori i Shërbimit Spitalor Klinik Universitar të Kosovës, Valbon Krasniqi, falënderoi donatorët për ndihmën e ofruar, derisa tha se pajisjet e reja do të ofrojnë mundësi për shërbime të reja mjekësore.

“Bashkëpunimi mes Rotary Club Prishtina Newborn dhe Klinikës së Kirurgjisë Pediatrike është një shembull i mirë. Ju premtoj dhe do të bëj gjithçka që të gjitha pajisjet mjekësore dhe donacionet tjera do të përdoren vetëm sipas destinimit dhe do të kujdesemi që t’i mirëmbajmë ato”, theksoi Krasniqi.