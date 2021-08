Stavileci: Kosova po përjeton tragjedi nga pandemia, qeveria duhet të marrë përgjegjësinë dhe t’i ndihmojë qytetarët

Anëtari i Kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës, Blerand Stavileci, ka thënë në konferencë për media se Kosova po e përjeton periudhën më të errët të pandemisë, me shumë humbje jetësh dhe me shumë rrëmujë, e aspak menaxhim dhe rregullsi.

Ai tha se qendrat e vaksinimit në Kosovë janë të pakta dhe ato nuk janë shtuar fare në raport me rritjen e rasteve.

Stavileci tha se qeveria aktuale ka braktisur frontin kundër pandemisë dhe si rrjedhojë, tani po shihen pasojat fatkeqe në shëndetësi, siguri, ekonomi dhe arsim.

Ai tha se mungesa e menaxhimit dhe pandjesia ndaj kësaj tragjedie ka rritur ankthin e qytetarëve, ka shtuar pasigurinë, ka rënduar ekonominë, ka trazuar arsimin.

Stavileci ka propozuar shtim të qendrave të vaksinimit, krijim të ekipeve mobile të vaksinimit nëpër lagje e fshatra, vaksinim gjatë fundjavës, mundësi të zgjedhjes së qytetit për t’u vaksinuar, fushata ndërgjegjësuese, shtimim të stafit shëndetësor dhe motivim i tij adekuat.

“Qytetarët nuk mund ta mbajnë të vetmuar barrën edhe të një mbylljeje tjetër. As bizneset dhe punëtorët. As arsimtarët dhe nxënësit. Një menaxhim i munguar do të shkaktojë humbje të reja jetësh, ndërkaq një menaxhim i mirëfilltë do të mund të shpëtonte shumë prej tyre”, tha ai.