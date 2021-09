Kurti: Përfshirja e gjashtë shteteve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian është përfitim i dyanshëm

Aspiratat e Kosovës për anëtarësim sa më të shpejtë në Bashkimin Evropian dhe në NATO u theksuan nga kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, në Forumin Strategjik të Bledit.

Krahas zyrtarëve të lartë të Bashkimit Evropian, kryeministrave e presidentëve të shteteve të ndryshme të Evropës, kryeministri Kurti mori pjesë në panelin “Future of Europe – Enlargement”, (E ardhmja e Evropës – Zgjerimi).

Ai vlerësoi përfshirjen e gjashtë shteteve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian, si përfitim të dyanshëm:

“Me përfshirjen e gjashtëshes në BE, shtetet tona dhe mërgata jonë do të ishin në një entitet të njëjtë, e do të ishte shumë mirë për ekonominë. Për shembull, Kosova ka gati 20 për qind të Bruto Produktit Vendor nga remitancat”.