Trendafilova: Jemi të përkushtuar të komunikojmë mbi mandatin e gjykatës dhe të punojmë në mënyrë transparente

Kryetarja e Dhomave të Specializuara të Kosovës (DHSK) Ekaterina Trendafilova dhe administratorja dr. Fidelma Donlon iu drejtuan sot shoqërisë civile dhe gazetarëve ku iu përgjigjën pyetjeve, u informuan për çështjet e ngritura si shqetësime nga pjesëmarrësit si dhe shpjeguan mandatin dhe veprimtaritë e institucionit gjyqësor që ato përfaqësojnë.

Komunikimi dhe ndërgjegjësimi kanë qenë përparësi kyçe e DHSK-së që nga fillimi i punës së saj dhe pas fillimit të procedurave, Presidentja dhe Administratorja kanë intensifikuar angazhimin e tyre në komunikim dhe ndërgjegjësim.

“Si shërbyes publik, puna e të cilëve do të ndikojë dhe do të jetë me interes për njerëzit në Kosovë dhe gjetkë, ne jemi të përkushtuar që të komunikojmë mbi mandatin e gjykatës dhe të punojmë në një mënyrë sa më transparente për publikun”, tha gjykatëse Trendafilova.