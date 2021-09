KMDLNj: E drejta e protestës është e drejtë e njeriut, përdorimi i forcës është shkelje e këtyre të drejtave

KMDLNj shpreson dhe kërkon nga Policia e Kosovës që gjatë protestave paqësore t’i respektojë të drejtat e njeriut e në raste kur ato nuk respektohen dhe fton Inspektoriatin Policor të Kosovës të bëjë hetime të menjëhershme dhe të marrë masa ndaj shkelësve të ligjit në përputhje me Ligjin.

Me datë 7.9.2021 në Prishtinë nga PSD u organizua një protestë kundër ardhjes së Ekaterina Trëndafilovës në Prishtinë, ndryshe kryetare e Gjykatës Speciale me seli në Hagë. Protesta ishte dy pjesëshe: e para gjatë konferencës së shtypit të kryetares së Gjykatës Speciale dy anëtarë të PDD-së, me bilbila, për një kohë ndërprenë këtë konferencë dhe e dyta kur anëtarë të PSD-së shkruan sloganin Non Grata (e padëshiruar) me sprej në veturat e përcjelljes së kryetares së Gjykatës Speciale.

Sipas KMDLNj-së, edhe protesta e e parë si dhe e dyta ishin paqësore dhe në kuadër të protestave paqësore si e drejtë e garantuar e njeriut si me konventa ndërkombëtare ashtu edhe me ligjet e zbatueshme në Kosovë. Përkundër kësaj Policia e Kosovës ndërhyri ndaj protestuesve i arrestoi pesë (5) protestues të cilët pas intervistimit i liroi në procedurë të rregullt.

KMDLNj respekton dhe përkrahë çdo protestë që bëhet në përputhje me Ligjin për Organizimin e Protestave, e cila është paqësore dhe e cila përjashton dhunën si veprim dhe qëllim për arritjen e synimeve të protestës. Dhe kjo protestë ishte e tillë.

KMDLNj kërkon hetime të shpejta nga Inspektoriati Policor i Kosovës nëse në rastin konkret kemi të bëjmë me tejakalim të autorizimeve zyrtare të zyrtarëve policorë përmes përdorimit të tepruar të forcës fizike dhe nëse ajo forcë ka qenë në shperputhje me rrezikun real që e kanë paraqitur protestuesit. Këto dyshime për tejkalim të përdorimit të forcës fizike policore ndaj protestuesve, KMDLNj e mbështetë në pamjet nga mediat elektronike.

Policia e Kosovës nuk duhet të vë në dyshim besueshmërinë e qytetarëve të Kosovës që e kanë ndaj këtij institucioni i cili në asnjë çast nuk duhet t’i nënshtrohet ndikimit të politikës duke e ruajtur pavarësinë, thuhet në komunikatën për media e KMDLNj-së.