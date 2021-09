OHTK kërkon që më 13 shtator të lirohen masat, kundërshton paralajmërimin e ministrit Vitia

Oda e Hotelierisë dhe Turizmit të Kosovës ka reaguar dhe ka kundërshtuar paralajmërimin e ministrit Arben Vitia se nuk do të ketë lirim të masave edhe pas 13 shtatorit.

Kryetari i Odës së Hotelierisë dhe Turizmit të Kosovës prof. Dr. Hysen Sogojeva bashkë me të gjithë përfaqësuesit dhe antarët e saj, kërkojnë që nga data 13 shtator të lirohen masat për hotelieri dhe gastronomi, në të kundërtën do të marrin vendime të cilat do të jenë në favor të bizneseve.

Duhet të theksojmë se përderisa bizneset e hotelierisë dhe gastronomisë si dhe gjitha sektoret e tjera nuk kanë përfituar as edhe një pako ndihmëse nga qeveria, kërkesat tona janë që të lirohen masat dhe këto sektore të jenë të hapura deri në orën 23:00.

Gjithashtu, OHTK që nga fillimi ka qenë kundër orës policore prandaj nuk është e arsyeshme që të vazhdohet akoma me të.