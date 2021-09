UNICEF – UP nënshkruan marrëveshje për mbrojtjen e mirëqenies së fëmijëve dhe familjeve gjatë pandemisë

UNICEF dhe Universiteti i Prishtinës në partneritet me Bashkimin Evropian nënshkruan një marrëveshje të re: “Përmirësimi i qasjes në shërbimet e shëndetit mendor dhe psiko-social për fëmijët”, financuar nga Bashkimi Evropian (BE).

Të pranishëm në ceremoninë e lansimit sot ishin ushtruesja e Detyrës së Shefes së Zyrës së UNICEF -it në Kosovë, Larissa Bruun, Rektori i Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”, Prof. Dr. Naser Sahiti dhe Dario Di Benedetto, Udhëheqës i Ekipit në Zyrën e Bashkimit Evropian në Kosovë i Departamentit të Zhvillimit Social – Bashkëpunimit.

Në ceremoninë e lansimit sot, ushtruesja e Detyrës së Shefes së Zyrës së UNICEF -it në Kosovë, Larissa Bruun, tha: “Ky partneritet na mundëson që t’i adresojmë drejtpërdrejt disa nga sfidat e shkaktuara nga situata e pandemisë përmes rritjes së reagimit të sistemit të Mbrojtjes së Fëmijëve dhe Arsimimit dhe duke siguruar që shërbimet të jenë më të barabarta, gjithëpërfshirëse dhe t’i plotësojnë nevojat e fëmijëve më të cenueshëm dhe prindërve të tyre. Partneriteti do të gjenerojë njohuri mbi ndikimin e situatës së pandemisë tek fëmijët dhe familjet dhe do të mundësojë ofrimin e shërbimeve me fokus në barazi.