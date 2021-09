Kryeministri Kurti do të takohet me Kancelaren Merkel

Në kuadër të vizitës në Tiranë, Kancelarja Angela Merkel është takuar me kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama dhe do të takohet edhe me krerët e qeverive të Ballkanit.

Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në posimin e tij në Facebook ka bërë të ditur se bashkë me zëvendëskryeministren dhe ministren e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Donika Gërvalla do të takohet me Kancelaren Merkel ku do të diskutojnë për marrëdhëniet bilaterale mes dy vendeve tona dhe bashkëpunimin rajonal brenda agjendës së Bashkimit Evropian.