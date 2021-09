Kryeministri Kurti mori pjesë në lansimin e projektit “Komunat për të rinjtë”

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti ka marrë pjesë në ceremoninë e lansimit të projektit “Komunat për të rinjtë” të financuar nga Qeveria e Japonisë përmes fondit Japonez për Zhvillim Social (JSDF), i cili administrohet nga Banka Botërore.

Kryeministri Kurti ka përgëzuar Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal për inicimin e projektit që, siç tha ai, Qeveria jonë e konsideron të rëndësishëm për shkak të theksit të tij në përfshirjen socio-ekonomike të të rinjve të margjinalizuar.

“Përmes këtij projekti, të rinjtë do të fitojnë aftësi praktike dhe do të kenë mundësi për angazhim qytetar dhe vullnetarizëm. Duke mësuar të hartojnë dhe zbatojnë projekte për lagjet e tyre, ata do të fuqizohen të kërkojnë shërbime më të mira dhe të udhëheqin zgjidhje për sfidat e komunitetit”, ka thënë kryeministri Kurti.