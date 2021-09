Formohet komisioni i ekspertëve për Kompleksin Memorial “Adem Jashari”

Në mbledhjen e dytë të Komitetit ndër-ministror për Kompleksin Memorial “Adem Jashari” u formua Komisioni i ekspertëve që do të përgatisë bazën e nevojshme profesionale për vendimmarrjen e Komitetit, duke u siguruar që projekti për kompleksin memorial do të përmbushë të gjitha standardet ligjore dhe profesionale të vendit e ndërkombëtare.

Në hapje të mbledhjes, Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, tha se me themelimin e Komisionit të Ekspertëve, procesi që kemi nisur bashkë do të fitojë një tjetër dinamikë.

“Mbledhjet tona do të jenë të rregullta, vendimet e veprimet tona të bazuara në studim e profesionalizëm, diskutim e konsensus”, tha ai.

“Nuk do të kursejmë asgjë për të ndërtuar një kompleks memorial të përmasave botërore, çfarë është edhe figura e Adem Jasharit. Një kompleks memorial që do të rrëfejë dinjitetshëm dhe me standard të arrirë artistik rezistencën e popullit dhe luftën për liri, pavarësi e bashkim”, tha kryeministri Kurti.