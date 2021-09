Haxhiu: Bashkëpunimi institucional është çelësi i luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit

Ministrja e Drejtësisë, Albulena Haxhiu me ftesë të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës dhe Departamentit Amerikan të Drejtësisë/ Ambasada Amerikane në Prishtinë, ka marrë pjesë në lansimin e Udhëzuesit të Veçantë kundër Korrupsionit.

Në fjalën e saj para të pranishmëve, ministrja Haxhiu e ka vlerësuar tejet të rëndësishëm këtë Udhëzues të veçantë për politikat ndëshkimore i cili sipas saj, do të jetë shumë i vlefshëm për secilin person që është pjesë e sistemit të drejtësisë e që merret me luftën ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit.

Për ministren Haxhiu, çelësi i luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit është padyshim bashkëpunimi institucional.

“Si Ministri e Drejtësisë, zotohem që nuk do të mungojë në asnjë moment bashkëpunimi i Ministrisë me institucionet e drejtësisë me qëllimin kryesor që t’i fuqizojmë këto institucione. Si ministre e Drejtësisë, do të angazhohem fuqishëm, që brenda kompetencave tona, t’i fuqizojmë institucionet e drejtësisë në luftën e tyre ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit, qoftë përmes projektligjeve, udhëzimeve të ndryshme, akteve nënligjore por po ashtu edhe përmes buxhetit”, tha ministrja Haxhiu.