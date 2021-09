SBASHK uron punëtorët e arsimit për vitin e ri shkollor 

SBASHK-u, uron fillimin e vitit të ri shkollor duke thënë se do jetë një rrugëtim i vështirë në përpjekjet për realizimin e misionit të shenjtë për arsimimin dhe edukimin e brezave, por ne edhe në të kaluarën jemi përballur me sfida dhe falë përkushtimit e gatishmërisë për sakrifica tona sublime kemi bërë që drita të triumfojë dhe ta mund errësirën.

Ju falënderojmë që dëgjuat apelin e SBASHK-ut dhe u vaksinuat, ju përgëzojmë për gatishmërinë e treguar edhe para 1 shatorit për të nisur me vitin e ri shkollor dhe ju premtojmë se do të vazhdojmë të jemi zëri juaj, do të angazhohemi në shërbimin tuaj dhe do të bëjmë gjithë angazhimet për realizimin e kërkesave tuaja legjitime.

Edhe sot kur po nisim me betejën për dituri të reja, kujtojmë për të satën herë MASHTI-n dhe Qeverinë e Kosovës se është obligim i tyre moral e njerëzor që të bëjnë zgjidhje konkrete veçmas për punëtorët e arsimit me sëmundje të rënda në mënyrë që ata të marrin paga e të jenë të liruar nga procesi mësimor deri në një zgjidhje afatgjatë për ta.

Këta punëtorë arsimorë me vite e dekada janë angazhuar aq sa kanë mundur e kanë ditur në arsimimin e brezave, por sëmundja e ka bërë të vetën dhe ata, edhe pse duan, nuk mund të jenë në krye të detyrës. Ata meritojnë zgjidhje të pranueshme dhe prandaj SBASHK-u apelon te MASHTI dhe Qeveria që ta bëjnë një zgjidhje të tillë. Suksese në vitin e ri shkollor, thuhet në komunikatën për media e SBASHK-ut.