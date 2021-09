Sveçla- Nehammer: Prioritet i Qeverisë së Kosovës mbështetja e shtetit austriak për sundimin e ligjit, përfshi situatën në veri

Ministri i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla ka pritur në takim ministrin e Punëve të Brendshme të Austrisë, Karl Nehammer, me të cilin vunë në pah raportet e shkëlqyera që të kanë dy vendet.

Gjatë takimit u ritheksua mbështetja e fuqishme e shtetit Austriak për sundimin e ligjit, luftën kundër krimit të organizuar, trafikimit dhe korrupsionit, si prioritete kryesore të Qeverisë së Kosovës, përfshi situatën në veri të vendit.

“Ju sot ndodheni në Kosovë në një moment tejet të rëndësishëm dhe tashmë jeni të njoftuar me situatën aktuale në veri të vendit tonë. Në kuadër të luftës sonë kundër krimit dhe korrupsionit në Kosovë, është thelbësore të theksojë se angazhimet tona në këtë drejtim nuk do të bëjnë kurrfarë dallimi, dhe se do të sigurohemi që ligjshmëria, rendi dhe ligji të sundojnë edhe në veri të vendit.

Policia e Kosovës po qëndron në pika kufitare për siguri të qytetarëve dhe respektim të plotë të vendimeve legjitime të qeverisë demokratike të Republikës së Kosovës dhe se kjo kurrsesi nuk është provokim e as kërcënim për qytetarët tanë në veri të Kosovës. Përkundrazi, ligjshmëria në veri, është parakusht për zhvillim, mirëqenie dhe prosperitet për qytetarët tanë atje. Djegia dhe shkatërrimi i institucioneve të shtetit në Zubin Potok dhe Zveçan dëshmon edhe një herë nevojën e angazhimit serioz të të gjitha institucioneve të Republikës së Kosovës”, theksoi Sveçla.