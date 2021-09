Kryeministri Kurti- Misioni vëzhgues të ENEMO: Vëzhgim sa më real dhe objektiv të fushatës

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti priti në takim përfaqësuesit e misionit vëzhgues të Rrjetit Evropian të Organizatave Monitorues të zgjedhjeve (ENEMO) në Kosovë, Pierre Peytier dhe Elene Nizharazde.

Kurti i njoftoi vëzhguesit me situatën e përgjithshme politike dhe të sigurisë në Republikën e Kosovës, duke theksuar përpjekjet për tejkalimin e vështirësive të krijuara nga pandemia Covid-19 dhe situatën e sigurisë në lidhje me bllokimin e rrugëve në drejtim të pikave kufitare në Bërnjak dhe Jarinje. Me theks të veçantë u diskutuan zhvillimet, ecuria e fushatës dhe pritjet për zhvillimet e mëtejme në lidhje me fushatën për zgjedhjet lokale më 17 tetor 2021.

Kryeministri Kurti siguroi përfaqësuesit e këtij misioni për bashkëpunim të plotë të gjitha institucioneve shtetërore, duke kërkuar transparencë të plotë.

Vëzhguesit e njoftuan kryeministrin me misionin e tyre, përpjekjet për vëzhgimin sa më real dhe objektiv të fushatës, synimin për përcjelljen e mediave, sidomos atyre elektronike përmes analizave nga specialistët e marrëdhënieve midis mediave dhe zgjedhjeve.

Përveç paraqitjeve publike mediale menjëherë pas zgjedhjeve, ky mision do të përgatisë edhe një raport përfundimtar me rekomandime në muajin shkurt 2022, i cili do t’iu dorëzohet të gjitha institucioneve kompetente dhe do të bëhet publik.

Në këtë takim i pranishëm ishte edhe përfaqësuesi i LVV dhe njëherit anëtari i KQZ, Sami Kurteshi, thuhet në komunikatën për media e Zyrës së Kryeministrit.