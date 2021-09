Kryeministri Kurti: Tash fillon epoka kur Serbia nis e mësohet me reciprocitet

Pas arritjes së marrëveshjes për targat mes Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka deklaruar se reciprociteti i targave të automjeteve është vendosur. Meqë targave të Republikës së Kosovës në Serbi do t’iu mbulohet simboli shtetëror, të gjitha targave të Serbisë pa dallim do t’iu mbulohet po ashtu simboli i tyre në territorin e shtetit tonë.

Kurti në postimin e tij në Facebook ka thënë se Njësia Speciale e Policisë së Kosovës do të largohen nga Jarinja dhe Bërnjaku por do të mbetet gjithnjë e gatshme për ndërhyrje në çfarëdo cenimi të njëjtë apo të ngjashëm në të ardhmen. KFOR-i do të qëndrojë aty, rreth dy javë, që gjithçka të jetë e sigurt.