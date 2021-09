Lajčák: Arrihet marrëveshja për targat pas dy ditë negociatash mes Kosovës dhe Serbisë

Përfaqësuesi Special i BE-së për Dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajčák ka njoftuar se është arritur marrëveshja pas dy ditë negociatash mes dy palëve për targat.

Lajčák në Twitter ka falënderuar Besnik Bislimin dhe Petar Petkovic-in për gatishmërinë e tyre për të negociuar dhe pajtuar për të mirën e njerëzve.

Njësitë speciale të Policisë së Kosovës të vendosura në Jarinjë e Bërnjak, do të largohen njëkohësisht me bllokadat në rrugë, më 2 tetor në orën 08:00 dhe do të përfundojë jo më vonë deri në orën 16:00.

Nga 4 tetori në ora 08:00 në pikën 2 të marrëveshjes hyn në fuqi regjimi i letrave ngjitëse me të cilat do të mbulohen elementet shtetërore në targat e veturave të Kosovës dhe Serbisë.