Gjenerata 2025 e kadetëve të rinj të FSK-së dhanë betimin e tyre solemn

Ceremonia e betimit të kadetëve të Qendrës për Studime Universitare e FSK-së, u mbajt sot në Kazermën “Adem Jashari” në Prishtinë. Në prani të ministrit të Mbrojtjes, Armend Mehaj, zv.ministrit të Mbrojtjes, Shemsi Syla, zv.komandantit të FSK-së, gjeneralmajor Enver Cikaqi, drejtorit të NALT-it, gjeneral brigade Jorg Ruter, zyrtarëve tjerë të lartë vendorë e ndërkombëtarë si dhe familjarëve, 20 të rinj dhe të reja solemnisht dhanë betimin si kadetë të FSK-së dhe nënshkruan kontratat për shërbim në FSK.

Pas intonimit të himnit shtetëror, me fjalë rasti u adresuan ministri i Mbrojtjes, Aremnd Mehaj, zv.komandanti i FSK-së, gjeneral major Enver Cikaqi si dhe komandanti i QSU-së, major Ali Haxhimustafa.

Me këtë rast, para të pranishmëve ministri Mehaj theksoi se në fokusin e tij mbetet avancimi i sistemit të arsimimit dhe stërvitjes në FSK.

“Kjo do të realizohet me koncepte të përputhshme me bazën doktrinore bashkëkohore të vendeve partnere dhe standardeve të NATO-s të cilat janë bashkë me ne pandërprerë në ngritjen dhe zhvillimin e FSK-së. Sikur edhe më parë, edhe sot, QSU me kadetët e saj është imazhi më i bukur dhe më i dashuri i gjithë Kosovës”, tha ministri Mehaj.