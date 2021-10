Në Klinikën e Kardiologjisë, vazhdon vendosja e paisjeve elektrike të avancuara (ICD)

Shërbimi Spitalr Klinik dhe Universitar i Kosovës bën të ditur se në Klinikën e Kardiologjisë të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, me sukses të plotë, po vazhdon puna e ekipit të Shërbimit të Elektrostimulimit dhe Elektrofiziologjisë.

Së fundmi, janë implantuar( vendosur), tre paisje elektrike të avancuara të zemrës, me funksion defibrilues dhe kardiovertues (ICD) tek pacientët me rrezikshmëri të lartë, me qëllimin kryesor trajtimin e aritmive jetëkërcënuese dhe parandalimin e vdekjes së papritur.