Kryeministri Kurti: “Ura” do të shërbejë si urë lidhëse mes të rinjve, të cilët vijnë nga vende të ndryshme të Kosovës

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, në hapjen e projektit “Ura” (“Bridge”), një iniciativë e Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Qendrës së Trajnimeve të RIT Kosovë tha se vizioni ynё ёshtё tё formёsojmё njё shoqёri tё drejtё e tё barabartё, tё tillё qё promovon krijimin e mundёsive tё barabarta pёr tё gjithё qytetarёt e saj pa dallim etnie, religjioni apo kulture.

Ai theksoi rёndёsinё e arsimit dhe aktiviteteve multikulturore, qё i edukojnё fёmijёt e tё rinjtё qё tё bёhen pjesёmarrёs aktivё e kontribues efektivё pёr njё shoqёri demokratike.

Krijimi i urave qё ndihmojnё kёtё komunikim të perceptimeve tona shoqërore, u vlerësua nga kryeministri si një mundësi më shumë pёr pranim tё tjetrit dhe promovim demokratik të kulturave të ndryshme.

Bazuar në suksesin e dëshmuar të programeve të mëparshme të Ambasadës Amerikane në Kosovë, qё vazhdon tё jetё partner strategjik nё zhvillimin social e ekonomik tё Kosovёs, kryeministri shprehu besimin se “Ura” do të shërbejë njëmend si urë lidhëse mes të rinjve kosovarë, të cilët kanë etni të ndryshme dhe vijnë nga vende të ndryshme të Kosovës, thuhet në komunikatën për media e Zyrës së Kryeministrit.

Ju faleminderit për ftesën në hapjen e projektit “Bridge” apo “Ura, një iniciativë e Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Qendrës së Trajnimeve të RIT Kosovë, Training and Development Institute. Siç është dëshmuar nga suksesi i programeve të mëparshme të Ambasadës Amerikane në Kosovë, kam besim se “Bridge” do të shërbejë njëmend si urë lidhëse mes të rinjve kosovarë, të cilët vijnë nga vende të ndryshme të Kosovës, që kanë etni të ndryshme prej njëri-tjetrit.

Qëllimet e këtij projekti shkojnë përtej mësimit të gjuhës angleze për të rinjtë tanë. RIT Kosova dhe TDI kanë pas vetes një varg përpjekjesh të suksesshme në fuqizimin e të rinjve, duke filluar me sistemin e dyfishtë të arsimit që aplikon universiteti, ku studentët përgatiten për tregun e punës përmes punës praktike e cila është kusht për diplomim.

Unë shoh një ngjashmëri me këtë koncept te projekti “Bridge”; duke inkurajuar komunikimin dhe bashkëpunimin ndëretnik, një dimension i ri në mësimin e gjuhës angleze. Pra, nuk është më vetëm mësim i një gjuhe të huaj si pjesë e planprogramit të shkollave tona, por transformim i lëndës së gjuhës angleze në mësimin e një aftësie që do t’i mundësojë të rinjve që të integrohen në nivel ndërkombëtar.

Ne shpresojmë që dizajni i projektit do të ketë sukses në stimulimin e bashkëpunimit ndëretnik, si një nga pjesët kyçe të planeve tona kombëtare për zhvillim ekonomik e shoqëror, gjithëpërfshirës dhe të qëndrueshëm.

Qeveria e Kosovёs e sheh arsimin si platformё shumë të rëndësishme me tё cilёn fuqizohen individёt dhe shoqёria jonë, me tё cilёn krijohen potenciale qё individёt tё shndёrrohen nё agjentё të ndryshimit dhe tё bёhen kultivuesit kryesor tё transformimit social.

Jemi tё pёrkushtuar qё tё ngrisim cilёsinё dhe gjithёpёrfshirjen nё arsim duke ofruar mundёsi tё barabarta, e duke krijuar mjedise tё sigurta e miqёsore pёr tё gjithё qytetarёt e Kosovёs. Kёtё po e bёjmё pёrmes politikave e programeve ku talenti, dija dhe puna e tё rinjve optimalizohen. Po punojmё qё tё harmonizojmё mё mirё e më saktë, shkathtёsitё e njohuritё e tё rinjve me nevojat e tregut, nё mёnyrё qё ata tё jenё mё tё pёrgatitur e mё konkurrues në vend, në rajon e nё botё. Këtë lidhje të dijes me punën, shkathtësive me shërbimin, si dhe aftësimin me përvojën në punë synojmë ta arrijmë përmes sistemit dual të edukimit.

Jemi duke mbështetur programe qё nxisin pёrfshirjen e grupeve tё nёnpёrfaqёsuara, me fokus te vajzat e gratё, komunitetet jo-shumicё dhe personat me aftёsi tё kufizuar. Jam i lumtur që 1.000 studente vajza e gra do të përfitojnë bursa për studime në fushën e shkencës, teknologjisë, inxhinierisë dhe matematikës. Më lejoni ta përkujtoj se deri më tani kanë arritur rreth 450 aplikime, gjersa thirrja publike është e hapur deri më 20 tetor.

Ne jemi të gjithë qytetarë të barabartë para ligjit dhe paragjykimet i luftojmë kur punojmë edhe veprojmë bashkë. Vizioni ynё ёshtё tё formёsojmё njё shoqёri tё drejtё e tё barabartё, tё tillё qё promovon krijimin e mundёsive tё barabarta pёr tё gjithё qytetarёt e saj pa dallim etnie, religjioni apo kulture. Një hap i mirë në këtë drejtim është se nga 1 tetori i këtij viti arsimi i lartë në Kosovë është tash e tutje pa pagesë për të gjithë ata që dëshirojnë të studiojnë në nivelin Bachelor dhe Master.

Diversiteti qё ne kemi nё Kosovё ёshtё vlerё e shtuar, prandaj kohezioni social dhe integrimi duhet tё jenё shënjues tё progresit tonё shoqёror e ekonomik. Mu kёtu hyn edhe rёndёsia e arsimit dhe aktiviteteve multikulturore qё i edukojnё fёmijёt e tё rinjtё tё bёhen pjesёmarrёs aktivё e kontribues efektivё pёr njё shoqёri demokratike. Ne duhet t’i mёsojmё gjeneratat e reja qё tё respektojnё individualitetin e identititetin e tyre, por nё tё njёjtёn kohё tё promovojnё respekt pёr tё tjerёt qё nuk ndajnё tё njёjtёn prejardhje apo përkatësi.

Nxitja dhe forcimi i komunikimit ndёretnik e ndёrkulturor shёnon bazёn e njohjes sё tjetrit qё ёshtё ndryshe, qё flet gjuhё tjetёr e qё mbartё mёnyra tё tjera tё tё qenit.

Paragjykimet dhe urrejtja ushqehen nga padituria dhe izolimi që sjellin frikën për tjetrin si të huaj. Ne nuk mundemi dhe nuk duhet të trajtojmë të tjerët siç nuk do të dëshironim të na trajtonin neve. Ne duhet të edukohemi, punojmë e veprojmë së bashku, ashtu që të rrisim mirëqenien dhe dijen, e të luftojmë paditurinë dhe paragjykimet.

Andaj, krijimi i urave qё ndihmojnё kёtё komunikim të perceptimeve tona shoqërore, është mundësi më shumë pёr pranim tё tjetrit dhe promovim demokratik të kulturave të ndryshme.

Puna me grup-moshat e reja qё promovojnё qasje tё tillё ёshtё jo vetёm e mirёseardhur, por edhe e domosdoshme. Pёr kёtё, tё rinjve u duhet zё, u duhet pjesëmarrje aktive nё vendimmarrje. Mu pёr kёtё, rishtazi kemi emёruar Komisionin Shtetёror tё Rinisё, si trup ndërinstitucional qё do tё fuqizojё rininё e tё gjitha komuniteteve dhe do t’i mbrojё të drejtat e tyre. Përmes fuqizimit dhe maksimizimit tё potencialit qё kanë, ne rrisim edhe mirёqenien tonё kolektive.

Nё pёrmbyllje, mё lejoni tё ju shprehё falënderimin dhe mirёnjohen time tё thellë pёr Ambasadёn e Shteteve tё Bashkuara të Amerikës, e cila vazhdon tё jetё partneri ynë strategjik nё zhvillimin social e ekonomik tё Kosovёs pёrgjatё gjthё kёtyre viteve.

I’m hopeful that this project will encourage the youth of Kosova to focus on and enact upon our similarities rather than our differences, and I look forward to meeting the first cohort of the program after its successful implementation.

RIT Kosova i partnerima želim mnogo uspjeha u projektu “Most”. Nadam se da ćete ojačati nove veze između mladih ljudi i radujem se da u budućnosti čujem priče uspešnik saradnji iz ovog projekta!

Unё i uroj RIT Kosovёs dhe partnerёve tё tij shumё sukses me projektin “Ura”. Shpresoj se do tё urёzoni lidhje tё reja bashkёpunimi ndёrmjet tё rinjve, duke uruar qё tё dёgjoj tregime bashkëpunimi të suksesshëm nga ky projekt!