Murati: Nuk do të ketë më nevojë për vërtetim të tatimit në pronë që të regjistrohet vetura

Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve Hekuran Murati ka njoftuar se nuk do të ketë më nevojë për vërtetim të tatimit në pronë që të regjistrohet vetura.

Murati në postimin e tij në Facebook ka thënë se qytetarët megjithatë duhet të paguajnë me rregull faturat e tatimit në pronë, edhe pas heqjes së këtij detyrimi, sepse me ligjin e ri që rregullon këtë çështje, të gjithë personat që kanë borxhe mbi 300 euro, do të trajtohen përmes përmbaruesit.