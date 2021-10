Uran Ismaili nënshkruan zotimet për lagjet Vreshta dhe Kolovica

Kandidati për Kryetar të Prishtinës, Uran Ismaili ka nënshkruar sot zotimet edhe për lagjen e Kolovicës dhe Vreshtave.

Edhe pse është përgjegjësi e drejtpërdrejtë e komunës, Vreshtat dhe Kolovica janë lënë pas dore për një kohë shumë të gjatë.

“Është e papranueshme që lagjet tuaja të kenë edhe sot, në vitin 2021 probleme elementare për jetë normale, sikurse trajtimi i ujërave të zeza, mungesë të qerdheve e ambulantës, mungesë të rrugëve e trotuareve, mungesë të shportave për hedhjen e mbeturinave, e mungesën e fushave sportive e ambienteve rekreative për frekuentim me fëmijët e familjet tuaja“, ka shtuar Ismaili.

“Kam ardhë me u zotu edhe me shkrim për me i zgjidhë problemet e lagjeve tuaja, sepse këto dy lagje, ndoshta më shumë sesa tjerat nuk e kanë pasë kujdesin, vëmendjen e trajtimin e duhur për shumë vite me radhë”, ka thënë shtuar ai.