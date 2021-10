Komunat e Kosovës kërkojnë heqjen e kufizimit të lëvizjes së qytetarëve nga data 17 tetor

Me anë të një kërkese që Asociacioni i Komunave të Kosovës i ka adresuar ushtrues së detyrës së ministres së Shëndetësisë Dafina Gexha-Bunjaku, kryetarët e Komunave vlerësojnë se ka ardhur koha që të hiqet kufizimi i lëvizjes së qytetarëve (ora policore) nga data 17 tetor 2021 si dhe që të hiqet edhe ndëshkimi i qytetarëve në rastet kur një person i vetëm është në lëvizje dhe nuk bartë maskën.

Në këtë kërkesë thuhet:

Këto do të duhej të ndodhnin edhe për arsyet si:

Mendojmë se do të ishte shumë e arsyeshme që të hiqet edhe ndëshkimi i qytetarëve në rastet kur një person i vetëm është në lëvizje dhe nuk bartë maskën.

“Falë punës së përbashkët mes institucioneve të Kosovës, fatmirësisht, numri i rasteve infektuese me Covid-19 është në rënie e sipër, ashtu edhe i rasteve me fatalitet.

Ditën e 17 tetorit mund te këtë komuna që kryetarët fitojnë pa balotazh, andaj do të jetë pothuaj e pamundur që në ato komunat të ndalen festimet e mundshme të qytetarëve.

Duke ditur se procesi i numërimit të votave do të mund të vazhdojë deri natën vonë, Vëzhguesit dhe komisionerët, të cilët do të jenë në numër të konsiderueshëm, do të lëvizin edhe pas orës 22.00.