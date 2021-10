Llugaliu- Stickles: Mundësi për të avancuar bashkëpunimin mes programit EXBS dhe Doganës së Kosovës

Drejtori i përgjithshëm i Doganës së Kosovës, Agron Llugaliu bashkërisht me ekipin e tij sot priti në takim këshilltaren për Ballkanin Perëndimor nga programi për kontrollin e eksportit dhe për siguri (EXBS) Mary Stickles dhe koordinatoren pranë ambasadës së SHBA-së në Prishtinë, Shpresa Kusari.

Qëllimi i takimit ishte diskutimi i mundësive për të avancuar bashkëpunimin në mes të programit EXBS dhe Doganës së Kosovës, drejt përmirësimit të kapaciteteve, në veçanti në fushën e kontrollit të mallrave strategjike, përkatësisht luftimin e përhapjes së armëve të shkatërrimit në masë nga këndi i kontrollit doganor.

Llugaliu theksoj se historikisht Ambasada e SHBA-së në Kosovës përmes programit EXBS ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë në këtë fushë dhe bashkërisht kemi arritur që të ngritim kapacitete të rëndësishme në kontrollin e mallrave strategjike dhe jo vetëm.

Programi EXBS gjithashtu ka ndihmuar shumë në ofrimin e trajnimeve dhe praktikave të mira edhe në pajisjet e specializuara të zbulimit, ndërkaq që Dogana e Kosovës ka zhvilluar trajner të kësaj fushe duke përfituar nga praktikat e SHBA-së , të cilët tani janë në vijim të ofrimit të trajnimeve për zyrtarët tanë dhe më gjerë në vendet fqinje nëse kjo është në interes të përbashkët dhe nëse EXBS aranzhon ngjarje të tilla.

Stickles theksoi rëndësinë e bashkëpunimit dhe partneritetit që tanimë programi ka me Doganën e Kosovës dhe njoftoi Llugaliun për synimet e programit dhe fushat ku do të orientohen përpjekjet e përbashkëta, duke vlerësuar po ashtu kapacitetet e ngritura bashkërisht. Me këtë rast Stickles prezantoj edhe një donacion me kompjuter dhe aksesorë të nevojshëm për trajnerët e Doganës së Kosovës, thuhet në komunikatën për media e Doganës së Kosovës.