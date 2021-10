Kryeministri Kurti i dërgon letër urimi Kancelarit Federal të Austrisë, Schallenberg

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, i ka dërguar letër urimi Alexander Schallenberg, me rastin e zgjedhjes Kancelar Federal i Austrisë.

Kryeministri Kurti e ka uruar Schallenberg, për marrjen e detyrës, duke konfirmuar vullnetin për përforcim të bashkëpunimit ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Qeverisë së Republikës së Austrisë.

“Jam i bindur se nën udhëheqjen tuaj marrëdhëniet tona tradicionalisht të forta dhe të mira do të thellohen edhe më tej”, ka thënë ai.

Duke theksuar se Qeveria jonë e re është e orientuar drejt reformave dhe e etur për të përmbushur të gjitha kriteret që na afrojnë më shumë me Bashkimin Evropian, kryeministri Kurti ka theksuar që së bashku me popullatën e re, do të sjellim ndryshimin për të cilin ka nevojë vendi dhe rajoni, thuhet në komunikatën për media e Zyrës së Kryeministrit.

Letra e plotë e Kryeministrit Kurti: