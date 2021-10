Kryeministri Kurti bëri homazhe për regjisoren Burbuqe Berisha

Në nderim të veprës së regjisores dhe ish-drejtoreshës së Teatrit Kombëtar, Burbuqe Berisha, Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti dhe Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Hajrulla Çeku, kanë vënë lule dhe kanë bërë homazhe në Teatrin Kombëtar.

Qysh në kohën e okupimit të Serbisë me aparteid të egër, e deri në ditët e fundit, Burbuqe Berisha nuk është ndalur asnjëherë dhe angazhimi e puna e saj për teatrin dhe filmin, lë gjurmë të shkëlqyera në kulturën tonë, tha kryeministri Kurti.

Veprimtaria dhe krijimtaria artistike e Burbuqe Berishës, padyshim që bën edhe kujtimin tonë për të të pashlyeshëm, por njëkohësisht ajo ngelet edhe si trashëgimi për brezat e artdashësve të cilët do të vijnë pas saj, tha më tej ai, thuhet në komunikatën për media e Zyrës së Kryeministrit.



Unë kam pasur fatin që shpesh ta takojë e pa numër herë edhe të rrimë bashkë, të diskutojmë bashkë për artin e kulturën, për filmat tek ne dhe në botë dhe ajo nuk ka qenë vetëm një artiste e talentuar, por gjithashtu edhe një artiste e angazhuar, e cila i ka ndihmuar të tjerët. Edhe me debatet në të cilat ka marrë pjesë, me siguri që ka kontribuar edhe tek artistët e tjerë të gjeneratës së saj, por edhe ata që ishin pararendës e ata të cilët vijnë pas saj.

E kujtojmë me nderime e me mall Burbuqe Berishën, të cilën vdekja na e rrëmbeu para kohe, mirëpo asnjëherë nuk do të mund të na i marrë mbresat e fuqishme që i la tek ne me jetën dhe veprën e saj.